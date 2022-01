Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli si coalizzano contro i concorrenti? Una vera e propria ' guerra'

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Davanti alla casa del GF Vip sono tanti i telespettatori indignati per le parole dia Lulù Selassié, ma tra i Gieffini è tutto diverso. Nonostante le partecipanti al reality siano divise in due gruppi separati, la cantante soprano può comunque contare su un bel gruppo a sostenerla, tra cui. Miss Italia, infatti, è rimasta al fianco della cantante e ha giustificato i suoi attacchi a Lulu durante il confessionale di ieri. “Non ho due pesi e due misure per valutare le infrazioni. Ma dietro le parole dic'è una persona dai mille valori e tanta generosità. Ovviamente giustifico. Perché però dietro le parole forti dic'è un pensiero molto profondo che parla di: rispetto, cooperazione, ...