Manette ai No Vax appena escono di casa: le Filippine scelgono una linea più "dura" dell'Italia (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il presidente filippino Rodrigo Duterte nel corso di un vertice con i membri della task force anti Covid ha emanato un ordine che prevede l'arresto per le persone No Vax che escono dalle proprie abitazioni. Secondo quanto riferito dal portavoce del presidente Karlo Nograles, la direttiva ha validità su tutto il territorio nazionale ed è stata decisa per "per proteggere i cittadini, perché l'essere non vaccinati mette tutti in pericolo". Le misure adottate nei giorni scorsi dall'Italia, con l'obbligo vaccinale e le multe per gli over 50 che non si faranno il siero, appaiono quasi morbide rispetto a quello adottato dalle autorità Filippine, senza precedenti nel mondo, almeno per quanto riguarda l'arresto dei No Vax. Le Filippine adottano la linea dura contro i No Vax In precedenza, le autorità dell'area ...

