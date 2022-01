Macron vuole ‘rompere le scatole’ ai no vax? Follia allo stato puro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 7 gennaio 2022) di Vittorio De Vecchi Lajolo Le parole di Emmanuel, che ha recentemente dichiarato al quotidiano Le Parisien di voler emmerder (ovvero, “rompere le scatole”) ai non vaccinati, hanno scatenato un putiferio di critiche, non solo in Francia. Rispondendo all’obiezione di un’impiegata di Rsa che faceva notare come l’85% dei posti in terapia intensiva fosse occupato da persone non vaccinate, il presidente ha enunciato testualmente: “Ciò che avete appena detto è il miglior argomento. In democrazia, il peggior nemico sono la menzogna e la stupidità. Mettiamo sotto pressione i non vaccinati limitando loro il più possibile l’accesso alle attività della vita sociale. D’altra parte, la quasi totalità delle persone – più del 90% – ha aderito. E’ una piccola minoranza quella refrattaria. Come la si riduce? La si riduce, mi spiace dirlo, così, rompendole ancora di più le ...