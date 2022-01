“Ma che dice?”. I Soliti Ignoti, gaffe spaziale di Mara Venier, Amadeus impazzisce in diretta (Di venerdì 7 gennaio 2022) Attimi di imbarazzo ai Soliti Ignoti. Ospite della puntata, Mara Venier, che ha senza dubbio intrattenuto il pubblico meglio di chiunque altro. Si è trattato, quello del 6 gennaio 2022, di un vero e proprio speciale firmato Rai. Insieme ad Amadeus c’erano dei fuoriclasse come degli attori amatissimi: Francesca Chillemi, Matilde Gioli, Beppe Fiorello, Lino Banfi e Nino Frassica. Ma la protagonista assoluta e la concorrente è stata proprio la zia Mara che ha dovuto indovinare le identità misteriose dei Vip e dei Nip in gioco, ed è riuscita ad accumulare un bel gruzzoletto. C’è da dire tuttavia che il suo unico errore è stato Banfi, altrimenti sarebbe arrivata al parente misterioso col bottino al completo. Su Twitter tutti sono impazziti per lei ed è stata molto commentata. Tante le ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 7 gennaio 2022) Attimi di imbarazzo ai. Ospite della puntata,, che ha senza dubbio intrattenuto il pubblico meglio di chiunque altro. Si è trattato, quello del 6 gennaio 2022, di un vero e proprio speciale firmato Rai. Insieme adc’erano dei fuoriclasse come degli attori amatissimi: Francesca Chillemi, Matilde Gioli, Beppe Fiorello, Lino Banfi e Nino Frassica. Ma la protagonista assoluta e la concorrente è stata proprio la ziache ha dovuto indovinare le identità misteriose dei Vip e dei Nip in gioco, ed è riuscita ad accumulare un bel gruzzoletto. C’è da dire tuttavia che il suo unico errore è stato Banfi, altrimenti sarebbe arrivata al parente misterioso col bottino al completo. Su Twitter tutti sono impazziti per lei ed è stata molto commentata. Tante le ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Per 'tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestaz… - chetempochefa : “Internet ci dice troppe cose. Troppe cose insieme fanno il rumore e il rumore non è uno strumento di conoscenza. L… - marcodimaio : Il nucleare no. Il gas no. La crisi energetica? Ci pensano le rinnovabili. E nel frattempo le bollette volano, a sp… - DelGriso : RT @maxmassi969: Pago da 4 anni DAZN e da fedele abbonato ho il diritto di commentare le parole di Marelli: Mertens ha il braccio largo per… - anna_salvaje : RT @anna_salvaje: Dice il Gip che È LA MADRE CHE PORTA IL FIGLIO DAL PADRE. Quindi se si fosse rifiutata sarebbe stata la ex incattivita… -