L’Ippodromo SNAI Sesana diventa hub vaccinale

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 7 gennaio 2022)tech, proprietaria dello storico impianto e da sempre impegnata in iniziative di CSR a supporto dei territori di riferimento, mette a disposizione il proprio Ippodromodi Montecatini Terme per permettere l’istituzione di un importante HUBper la Zona Valdinievole. Montecatini Terme, 07 gennaio 2022–tech – leader nel settore del gioco legale in Italia – conferma il proprio impegno di corporate social responsibility con una importante iniziativa a supporto della campagna nazionale di vaccinazione contro il Covid-19, mettendo a disposizione dei cittadini della zona Valdinievole il proprio Ippodromodi Montecatini Terme come hub. A partire dal 14 gennaio sarà infatti operativo un nuovo grande centro ...