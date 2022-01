La repressione in Kazakistan e un Grillo molto noioso (Di venerdì 7 gennaio 2022) Beppe Grillo non si sa bene più cosa rappresenti né quanto pesi elettoralmente. Ultimamente, in radi interventi, ha mostrato un certo distacco dalle faccende politiche, intese come formazione e gestione di governi, che evidentemente un po’ lo annoiano e un po’ gli restano incomprensibili se non proprio indigeste, ma ha continuato a coltivare il suo tipico andamento intellettuale un po’ casuale, con cui sceglie tesi da appoggiare con fervore pari all’improvvisazione. Si butta su un’idea, se ne innamora, la sostiene spremendo la voce roca e stridula assieme, fa a pezzi le obiezioni, travolge ogni tentativo di dibattito e infine, allineati i suoi sulla battaglia, finisce per dimenticarsi della sua ultima fissazione per passare a un’altra. Oggi tocca alla complessa operazione di contenimento della pandemia. Non proprio un tema nuovo, ma del quale il leader senza ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 7 gennaio 2022) Beppenon si sa bene più cosa rappresenti né quanto pesi elettoralmente. Ultimamente, in radi interventi, ha mostrato un certo distacco dalle faccende politiche, intese come formazione e gestione di governi, che evidentemente un po’ lo annoiano e un po’ gli restano incomprensibili se non proprio indigeste, ma ha continuato a coltivare il suo tipico andamento intellettuale un po’ casuale, con cui sceglie tesi da appoggiare con fervore pari all’improvvisazione. Si butta su un’idea, se ne innamora, la sostiene spremendo la voce roca e stridula assieme, fa a pezzi le obiezioni, travolge ogni tentativo di dibattito e infine, allineati i suoi sulla battaglia, finisce per dimenticarsi della sua ultima fissazione per passare a un’altra. Oggi tocca alla complessa operazione di contenimento della pandemia. Non proprio un tema nuovo, ma del quale il leader senza ...

