Kazakhstan: oligarca Ablyazov rivendica guida della protesta (Di venerdì 7 gennaio 2022) Mukhtar Ablyazov, un ex banchiere e ministro kazako accusato in patria e in Russia di reati finanziari ma che vive in Francia con lo status di rifugiato politico, afferma di essere il leader delle ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 7 gennaio 2022) Mukhtar, un ex banchiere e ministro kazako accusato in patria e in Russia di reati finanziari ma che vive in Francia con lo status di rifugiato politico, afferma di essere il leader delle ...

Ablyazov, l'oligarca che volle farsi dissidente: "Io leader della protesta, sono pronto a tornare in patria" Il Kazakhstan è sospeso tra Russia e Occidente, e c'è una lotta per l'influenza da cui dipenderanno anche molte cose per l'Europa. Lui è pronto a tornare in patria, e anche a guidare un governo d'...

