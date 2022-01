Gf Vip, nuova strategia per salvare Katia. Il web protesta (Di venerdì 7 gennaio 2022) Gf Vip sempre più polemico dopo le accuse rivolte a Katia Ricciarelli per cui il web invoca dei seri provvedimenti nei confronti della cantante. La sua colpa è quella di aver adottato espressioni poco consone e forti nei confronti di Lulù, che a sua volta non si è risparmiata al riguardo. Nella casa ormai regna L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Anticipazioni Gf Vip 6, provvedimenti in arrivo dopo il caos. Nuovi ingressi Lulù inganna Manuel al Gf Vip 6? Le telecamere riprendono tutto Scontro tra Lulù e Manuel al Gf Vip 6. La preoccupazione di Aldo Montano Gf Vip 6, Carmen al veleno contro Soleil. Il duro scontro tra le gieffine Caos al Gf Vip: Katia minaccia Nathaly (VIDEO): “Questa la pagherai, con quella faccia che…” Gf Vip, Katia ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Gf Vip sempre più polemico dopo le accuse rivolte aRicciarelli per cui il web invoca dei seri provvedimenti nei confronti della cantante. La sua colpa è quella di aver adottato espressioni poco consone e forti nei confronti di Lulù, che a sua volta non si è risparmiata al riguardo. Nella casa ormai regna L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Anticipazioni Gf Vip 6, provvedimenti in arrivo dopo il caos. Nuovi ingressi Lulù inganna Manuel al Gf Vip 6? Le telecamere riprendono tutto Scontro tra Lulù e Manuel al Gf Vip 6. La preoccupazione di Aldo Montano Gf Vip 6, Carmen al veleno contro Soleil. Il duro scontro tra le gieffine Caos al Gf Vip:minaccia Nathaly (VIDEO): “Questa la pagherai, con quella faccia che…” Gf Vip,...

Advertising

ilCassandro : Delia Duran annuncerà ella stessa ai vip in casa di essere una nuova concorrente. I miei fottutissimi diritti.… - Hannah64942447 : RT @stan_soleil: ciao a tutti, sono una nuova fanpage di Soleil Stasi, se vi va mettete like retwittate così diventiamo un’unica grande fam… - thevimmies : Nuova missione: farsi seguire dal vero vip di #AMICI21 E vale a dire il Signor Ivan! Crede sia possibile? @frenaamano - ceci_patrizia : #FUORIKATIA GF Vip 6: Katia Ricciarelli non è nuova a comportamenti discutibili, il Codacons anni fa era già inter… - mitjia : RT @itsmeback_: Adesso i vip sono tutti positivi...ecco la nuova moda per convincere i decerebrati a farsi bucare: 'Sono positivo, ma sicco… -