GF Vip: Alex Belli scrive una dedica a Soleil Sorge, ma Delia Duran non ci sta (Di venerdì 7 gennaio 2022) I colpi di scena in questo triangolo amoroso non finiscono mai. Dopo il post su Twitter dell'ex inquilino della Casa, la moglie ha pubblicato una storia su Instagram, poi cancellata: "Quando è troppo è troppo". L'articolo proviene da DireDonna.

