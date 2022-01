Facebook-Meta, la bufala che viene copiata e incollata in molte bacheche (Di venerdì 7 gennaio 2022) Che Facebook si chiama Meta ormai lo sanno tutti quelli che usano i social di proprietà di Mark Zuckerberg. Quello che non tutti sanno è che la bufala è in agguato. Si tratta del classico post ‘copia incollato’ che i vostri amici, ignari, vi consigliano di “diffondere il più possibile”. Questo è il post: “Domani inizia la nuova regola Facebook/Meta dove le tue foto possono essere usate. Non dimenticate che la scadenza è oggi!!! Può essere usato nei contenziosi contro di te. Tutto ciò che pubblicherai sarà reso pubblico da oggi – compresi i messaggi. Non ti costa niente di più di un semplice copia e incolla. Meglio prevenire in anticipo che intrecci legali e scuse dopo. ‘Non autorizzo Facebook / Meta o nessuna delle organizzazioni legate a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Chesi chiamaormai lo sanno tutti quelli che usano i social di proprietà di Mark Zuckerberg. Quello che non tutti sanno è che laè in agguato. Si tratta del classico post ‘copia incollato’ che i vostri amici, ignari, vi consigliano di “diffondere il più possibile”. Questo è il post: “Domani inizia la nuova regoladove le tue foto possono essere usate. Non dimenticate che la scadenza è oggi!!! Può essere usato nei contenziosi contro di te. Tutto ciò che pubblicherai sarà reso pubblico da oggi – compresi i messaggi. Non ti costa niente di più di un semplice copia e incolla. Meglio prevenire in anticipo che intrecci legali e scuse dopo. ‘Non autorizzoo nessuna delle organizzazioni legate a ...

