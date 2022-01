Difesa Ue: von der Leyen, ora serve un cambio di marcia (Di venerdì 7 gennaio 2022) Per l'Unione della Difesa è arrivato il momento di "cambiare marcia", cioè di compiere un salto di qualità e attrezzarsi per essere in grado di affrontare le sfide che attendono l'Ue. Lo ha detto la ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 7 gennaio 2022) Per l'Unione dellaè arrivato il momento di "cambiare", cioè di compiere un salto di qualità e attrezzarsi per essere in grado di affrontare le sfide che attendono l'Ue. Lo ha detto la ...

Advertising

GramsciAG : RT @Tg3web: Un Europa che agirà unita, sul fronte della pandemia ma anche della politica economica e della difesa militare. Questo il quadr… - Tg3web : Un Europa che agirà unita, sul fronte della pandemia ma anche della politica economica e della difesa militare. Que… - clarence_von : RT @russ_mario1: La Roma ha perso con un Milan che ha chiuso la partita con questa difesa: Conti Gabbia Kalulu Theo Ma è curpa du chiffi… - clarence_von : Se si è scelto di non intervenire a inizio mercato per prendere un centrale di difesa al posto di Kjaer è perché la… - clarence_von : RT @MilanNewsit: CorSera - Emergenza Milan, quanti assenti contro la Roma: ieri provata la strana coppia Kalulu-Gabbia in difesa https://t.… -