(Di venerdì 7 gennaio 2022)è del, Deconferma l’arrivo del difensore ex Manchester United sul proprio profilo Twitter. Aurelio Deda l’ufficialità. da oggiè un nuovo calciatore del. Aurelio Deattraverso il suo profilo ufficiale Twitter, ha dato il suoal difensore arrivato in prestito dal Manchester United. Deha scritto: ““, ufficializzando di fatto l’arrivo del calciatore dalla Premier League.arriva alcon la formula del prestito oneroso, non è previsto alcun diritto di riscatto come invece è stato fatto per Frank Anguissa. Il ...

Advertising

napolipiucom : De Laurentiis, Tuanzebe è del Napoli: 'Benvenuto Axel' #DeLaurentiiis #Tuanzebe #ForzaNapoliSempre… - infoitsport : Napoli, il benvenuto del presidente De Laurentiis a Tuanzebe: 'Benvenuto Axel' - infoitsport : Tuanzebe al Napoli, De Laurentiis: 'Benvenuto Axel' - NapoliToday : #Calcio #NotizieSSCNapoli Napoli, De Laurentiis accoglie il nuovo arrivo Tuanzebe: 'Benvenuto Axel'… - Pall_Gonfiato : #Tuanzebe è un nuovo giocatore del #Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Laurentiis Tuanzebe

... in isolamento fiduciario, sono stati schierati come provocazione da De, le regole sono ... previsione tattica e probabili formazioni UFFICIALE "è un nuoco calciatore del Napoli. Il ...Forsesarà già in campo per la prossima con la Sampdoria, intanto Delo accoglie sui social: "Benvenuto Axel" , scrive su Twitter.NAPOLI - È ufficiale Tuanzebe al Napoli, arriva dal Manchester Uniter per rinforzare la difesa di Spalletti, orfana di Koulibaly, impegnato con la Coppa d'Africa, e di Manolas, ceduto. Il contratto de ...Il difensore di origini congolesi lascia a titolo temporaneo il Manchester United per aggregarsi al club partenopeo. Il Napoli ha formalizzato l'arrivo a titolo temporaneo dal Manchester United del di ...