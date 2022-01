Covid: Filippine, arresto per i no vax che escono da casa ++ (Di venerdì 7 gennaio 2022) arresto per le persone non completamente vaccinate che escono da casa "per fermare la diffusione del virus e proteggerli". E' la misura decisa dal presidente filippino Rodrigo Duterte, al termine di ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 7 gennaio 2022)per le persone non completamente vaccinate cheda"per fermare la diffusione del virus e proteggerli". E' la misura decisa dal presidente filippino Rodrigo Duterte, al termine di ...

