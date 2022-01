Covid, De Luca chiude le scuole elementari e medie. Lunedì altre 4 regioni in giallo (Di venerdì 7 gennaio 2022) “È irresponsabile aprile le scuole il 10 gennaio. Per quello che ci riguarda non apriremo le medie e le elementari. Non ci sono le condizioni minime di sicurezza“. Così il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, annuncia che le scuole elementari e medie resteranno chiuse a Napoli e in tutto il resto della Campania per l’intero mese di gennaio. De Luca: “Vaccinare i bimbi“ L’emergenza Covid resta talmente alta, secondo l’ex sindaco di Salerno, che non è possibile mandare in classe i ragazzi. “Dobbiamo approfittare di questi 20-25 giorni per fare un lavoro straordinario” afferma De Luca. “E qui chiedo la collaborazione di presidi, docenti e pediatri, per avere non 20 giorni di riposo, ma per utilizzare al ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 7 gennaio 2022) “È irresponsabile aprile leil 10 gennaio. Per quello che ci riguarda non apriremo lee le. Non ci sono le condizioni minime di sicurezza“. Così il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De, annuncia che leresteranno chiuse a Napoli e in tutto il resto della Campania per l’intero mese di gennaio. De: “Vaccinare i bimbi“ L’emergenzaresta talmente alta, secondo l’ex sindaco di Salerno, che non è possibile mandare in classe i ragazzi. “Dobbiamo approfittare di questi 20-25 giorni per fare un lavoro straordinario” afferma De. “E qui chiedo la collaborazione di presidi, docenti e pediatri, per avere non 20 giorni di riposo, ma per utilizzare al ...

Advertising

petergomezblog : Covid, De Luca attacca il governo: ‘Misure demenziali, Italia presa in giro. Ci si è rassegnati al fatto che dobbia… - repubblica : Covid, De Luca. 'In Campania non apriremo le scuole elementari e medie il 10 gennaio' [di Antonio di Costanzo] - sole24ore : De Luca: 'Livello demenzialità misure anti Covid va oltre immaginazione' - Il Sole 24 ORE - twMirandolina : RT @MediasetTgcom24: Covid, governo impugnerà decisione di De Luca su slittamento aperture scuole #vincenzodeluca - ritafrediani : RT @sole24ore: De Luca: 'Livello demenzialità misure anti Covid va oltre immaginazione' - Il Sole 24 ORE -