Con il Cav. al Quirinale, più poteri ai cacciatori di Calabria e Sardegna (Di venerdì 7 gennaio 2022) Quinto giorno di Berlusconi al Quirinale. Alle 0:30 di notte il presidente telefona ai segretari di tutti i partiti che sono rappresentati in Parlamento: "Riunione segretissima! Gentilmente siete convocati alla sede della presidenza della Repubblica entro l'una di notte". Tutti arrivano, nell'ordine Salvini, Letta, Conte, Meloni, Tajani (vedi elenco completo sul sito del Foglio). Berlusconi li riceve vestito da sergente di artiglieria (nel 1956 aveva prestato servizio di leva per diciotto mesi in questo corpo, caporale maggiore, si era congedato da sergente). Tutti applaudono. A sorpresa anche Giuseppe Conte si è presentato vestito da sottotenente dei bersaglieri (aveva espletato la leva come ufficiale di complemento). A quel punto Salvini fa: "Un attimo che torno", poco dopo si presenta vestito da Vam (aeronautica, Vigilanza armata militare). Dice: "Era il mio sogno ...

