Ci sarà un aumento dei contagi e dei ricoveri. Ma il virus è meno aggressivo. Sileri: “Siamo alle battute finali. La pandemia si trasformerà presto in endemia” (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Abbiamo un aumento esponenziale dei contagi, Siamo a 200mila casi ed è probabile che salgano ancora di più, questo fa sì che molte persone preoccupate, spesso con sintomi leggeri, vadano giustamente a chiedere assistenza alla rete ospedaliera. Rete che è stata ulteriormente riorganizzata nelle ultime settimane per fronteggiare questa ondata”. È quanto ha detto a Radio Cusano Campus il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, a proposito dell’andamento della pandemia in Italia (leggi l’articolo). “Tutto ciò che non è Covid purtroppo viene accumulato – aggiunge ancora il sottosegretario -, ritardato, posticipato. È evidente che questa ondata probabilmente sarà numericamente molto alta a livello di contagi ma in proporzione ai contagi ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Abbiamo unesponenziale deia 200mila casi ed è probabile che salgano ancora di più, questo fa sì che molte persone preoccupate, spesso con sintomi leggeri, vadano giustamente a chiedere assistenza alla rete ospedaliera. Rete che è stata ulteriormente riorganizzata nelle ultime settimane per fronteggiare questa ondata”. È quanto ha detto a Radio Cusano Campus il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo, a proposito dell’andamento dellain Italia (leggi l’articolo). “Tutto ciò che non è Covid purtroppo viene accumulato – aggiunge ancora il sottosegretario -, ritardato, posticipato. È evidente che questa ondata probabilmentenumericamente molto alta a livello dima in proporzione ai...

Advertising

borghi_claudio : Il green pass per il lavoro che avrebbe dovuto diminuire i duemila contagi dal giorno della sua introduzione ad ogg… - Agenzia_Ansa : Dal primo gennaio l'aumento della bolletta dell'elettricità per la famiglia tipo sarà del +55% mentre quella del ga… - pasdran : RT @LaNotiziaTweet: Ci sarà un aumento dei contagi e dei ricoveri. Ma il virus è meno aggressivo. #Sileri: “Siamo alle battute finali. La p… - svirgola2 : RT @OssMilex: Secondo l’Osservatorio @OssMilex, dei 1.352 milioni di aumento di spesa, un miliardo sarà utilizzato per l’acquisto di nuovi… - ZiklonB3 : RT @Uni91070952: A breve, con l'aumento n. di tamponi eseguiti, sarà inevitabile un'impennata di positivi (finti o meno che siano). Se ci s… -

Ultime Notizie dalla rete : sarà aumento Banca Carige in orbita: svolta vicina. Bper tagliata fuori? ... quando dovrebbe arrivare quindi il verdetto in merito al soggetto cui sarà affidata l'esclusiva. ... Da ricordare che il FITD l'aveva già bocciata a metà dicembre, in quanto la richiesta di un aumento ...

Canone Rai, quante volte lo pagheremo nel corso del 2022: la risposta non è scontata Se poi si aggiunge l'aumento dei prezzi, ecco che riuscire a far fronte alle varie spese risulta ... Tra questi si annovera senz'ombra di dubbio il canone Rai che anche nel corso del 2022 sarà pagato ...

Rasi: "L'aumento dei casi Omicron sarà spaventosamente veloce" AGI - Agenzia Giornalistica Italia ... quando dovrebbe arrivare quindi il verdetto in merito al soggetto cuiaffidata l'esclusiva. ... Da ricordare che il FITD l'aveva già bocciata a metà dicembre, in quanto la richiesta di un...Se poi si aggiunge l'dei prezzi, ecco che riuscire a far fronte alle varie spese risulta ... Tra questi si annovera senz'ombra di dubbio il canone Rai che anche nel corso del 2022pagato ...