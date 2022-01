Chiara Ferragni avvisa i suoi followers: “Non compratela, è tossica” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Con una stories di Instagram Chiara Ferragni raccomanda i propri followers di non acquistare un prodotto che sarebbe pericoloso per la salute. L’avviso dell’imprenditrice digitale sui social (Via Instagram)Chiara Ferragni torna sui social per denunciare un episodio di contraffazione. Infatti l’influencer ha potuto notare la vendita di alcune calze raffiguranti il suo logo ed il suo nome. Sul suo profilo Instagram l’imprenditrice digitale ha affermato: “Non comprate le calze della Befana targate Chiara Ferragni, sono fake!“. Così Chiara ha cercato di dare un calcio a chi ha creato delle calze tipiche dell’Epifania con il suo nome. Infatti la Ferragni ha poi ribadito sui social: “Ragazzi vedo moltissimi di voi che ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 7 gennaio 2022) Con una stories di Instagramraccomanda i propridi non acquistare un prodotto che sarebbe pericoloso per la salute. L’avviso dell’imprenditrice digitale sui social (Via Instagram)torna sui social per denunciare un episodio di contraffazione. Infatti l’influencer ha potuto notare la vendita di alcune calze raffiguranti il suo logo ed il suo nome. Sul suo profilo Instagram l’imprenditrice digitale ha affermato: “Non comprate le calze della Befana targate, sono fake!“. Cosìha cercato di dare un calcio a chi ha creato delle calze tipiche dell’Epifania con il suo nome. Infatti laha poi ribadito sui social: “Ragazzi vedo moltissimi di voi che ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Fedez ha i primi sintomi del Covid: 'Non sento più odori e sapori' | Chiara Ferragni intanto è negativa #fedez… - brekbia : @boomertwit00 @AuroraMorgavi Prova a dirlo a Chiara Ferragni ???????? - ParliamoDiNews : Chiara Ferragni, disastro ad alto tasso erotico: occhio al perizoma. Proprio lì sotto... roba proibita – Libero Quo… - ParliamoDiNews : Chiara Ferragni lancia l`allarme per la calza della Befana: `Non compratela, potrebbe essere tossica. È falsa` - Il… - odiosutel4 : se Chiara Ferragni non posta una guida per diventare così belle mi arrabbio -