Ultime Notizie dalla rete : Calcio ManUtd Calcio: ManUtd, Rangnick 'Ci sono giocatori scontenti ma professionali' "Sono sicuro che tutti mi stanno seguendo, subiamo meno gol di prima" MANCHESTER (INGHILTERRA) - Professionalità. È quella che Ralf Rangnick chiede ai suoi giocatori nonostante i tanti musi lunghi. ...

Calciomercato: Chelsea. Stampa, anche Juve ancora in corsa per Rudiger Sul difensore tedesco, in scadenza di contratto, anche ManUtd, Real, Bayern e Psg LONDRA (INGHILTERRA) - Un ritorno in Italia di Antonio Rudiger non è da escludere. Difficile ma ancora possibile, secondo quanto riportato da Sky Sports Uk che inserisce ...

Calcio: ManUtd, Rangnick "Ci sono giocatori scontenti ma professionali" » LO_SPECIALE Lo Speciale SPORTITALIA - Pedullà: "Tuanzebe-Napoli, domani via libera definitivo del Manchester United" "Tuanzebe-Napoli: domani via libera definitivo del Manchester United. Poi si potranno programmare visite", scrive Alfredo Pedullà su Twitter riportando gli ultimi aggiornamenti sull'affare Tuanzebe.

ManUTD, all’Old Trafford debuttano i posti in piedi I tifosi del Manchester United sono tra i primi tifosi di calcio ad essere legalmente autorizzati a stare in piedi mentre guardano una partita di Premier League. Il primo test per la cosiddetta “safe ...

