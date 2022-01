Bimbo annegato a Torre del Greco, gip accusa la madre: «L?autismo? Diagnosticato su Google» (Di sabato 8 gennaio 2022) «La paura dell?autismo era diventata un?ossessione», tanto da farla arrivare a «rifiutare completamente il bambino», anche se frutto di una «diagnosi... Leggi su ilmattino (Di sabato 8 gennaio 2022) «La paura dell?autismo era diventata un?ossessione», tanto da farla arrivare a «rifiutare completamente il bambino», anche se frutto di una «diagnosi...

Advertising

Agenzia_Ansa : Un bimbo di due anni e mezzo è morto annegato nella tarda serata di ieri a Torre del Greco. Il piccolo sarebbe stat… - cronachecampane : Bimbo annegato a Torre del Greco, il padre accusa la mamma: 'Lo chiamava brutto' #aaaaaadalgisa #cronacanapoli - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Bimbo annegato, la donna al gip: 'Temevo fosse come mia madre, quando sono entrata in acqua non ero in me...' [di Stella Ce… - repubblica : Bimbo annegato, la donna al gip: 'Temevo fosse come mia madre, quando sono entrata in acqua non ero in me...' [di S… - Italia_Notizie : Bimbo annegato, la donna al gip: 'Temevo fosse come mia madre, quando sono entrata in acqua non ero in me...' -