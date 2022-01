Bimba muore a 15 mesi | soffocata da un boccone davanti ai genitori e al fratellino

Advertising

E' soffocata per colpa di un boccone di cibo ed è morta a poco più di un anno, davanti ai genitori e al fratellino. Poco prima di mezzogiorno i genitori della bimba hanno dato l'allarme uscendo in strada e gridando che un pezzo di pane era andato di traverso alla figlia. I vicini hanno subito chiamato il 118. Sarà l'autopsia a stabilire le esatte cause della tragedia avvenuta in una casa di Romentino, in provincia di Novara, dove una bimba di soli 15 mesi è morta probabilmente soffocata da un boccone di cibo che le ha ostruito la trachea.