Ascolti TV | dati Auditel di ieri | giovedì 6 gennaio 2022

(Di venerdì 7 gennaio 2022)tv: idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la puntata di Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia ha totalizzato 5186 spettatori (23.96% di share) nel primo episodio e 4530 (24.51%) nel secondo episodio; su Canale5 il film Il Peggior Natale della mia Vita ha avuto 2021 spettatori, 9.04% di share. Il film Harry Potter e la Pietra Filosofale su Italia1 ha intrattenuto in media 1734 spettatori (8.27%); su Rai2 il film The Greatest Showman ha totalizzato 682 spettatori (2.96%), mentre Alita – Angelo della Battaglia su Rai3 ne ha portati a casa 891 (3.97%). Su Rete4 il film Unstoppable – Fuori ...

E' boom diper Alberto Matano con la sua Vita in diretta ma non solo: il pomeriggio di Rai 1 è un trionfo, ecco idella ...5 milioni di spettatori per la prima serata in compagnia di Amadeus con I soliti ignoti speciale lotteria Italia: ecco idi ascolto del 6 gennaio ...I dati di ascolto delle altre reti Su Rai2 Sì, lo Voglio ha raccolto 536.000 spettatori con il 3.3%. Amore a’ la carte ha ottenuto 663.000 spettatori con il 4.6%. I film di Natale non fanno ...Boom di ascolti per E' sempre mezzogiorno: nella calza della Befana il record di Antonella Clerici per il 2022. Ecco i dati ...