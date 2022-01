Appello dei presidi: rientro ingestibile e 15 giorni di DAD (Di venerdì 7 gennaio 2022) Appello dei presidi per il rientro a scuola: in 1500 scrivono a Mario Draghi Appello dei presidi: rientro ingestibile per il propagarsi dell’emergenza sanitaria. 1500 Dirigenti degli istituti scolastici si mobilitano con una lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi per programmare un rientro alle attività scolastiche in assoluta sicurezza. La situazione sanitaria e l’emergenza del propagarsi della pandemia da Covid, con l’aggiunta della variante Omicron, preoccupano sempre di più. Si legge nella nota: “Programmare una provvisoria sospensione delle attività in presenza per due settimane è preferibile. Si torna, quindi, all’ipotesi di una didattica a distanza (DAD). Appello dei ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 7 gennaio 2022)deiper ila scuola: in 1500 scrivono a Mario Draghideiper il propagarsi dell’emergenza sanitaria. 1500 Dirigenti degli istituti scolastici si mobilitano con una lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi per programmare unalle attività scolastiche in assoluta sicurezza. La situazione sanitaria e l’emergenza del propagarsi della pandemia da Covid, con l’aggiunta della variante Omicron, preoccupano sempre di più. Si legge nella nota: “Programmare una provvisoria sospensione delle attività in presenza per due settimane è preferibile. Si torna, quindi, all’ipotesi di una didattica a distanza (DAD).dei ...

