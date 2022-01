Al via nuove norme su tatuaggi, stop a inchiostri tossici (Di venerdì 7 gennaio 2022) BRUXELLES - stop agli inchiostri per tatuaggi e trucco permanente che contengono sostanze cancerogene e tossiche. Entrano oggi in vigore le nuove norme europee per assicurare che i prodotti iniettati ... Leggi su leggo (Di venerdì 7 gennaio 2022) BRUXELLES -aglipere trucco permanente che contengono sostanze cancerogene e tossiche. Entrano oggi in vigore leeuropee per assicurare che i prodotti iniettati ...

Advertising

sbonaccini : Le nuove misure in @RegioneER (compreso autotesting per i vaccinati al via dal 17 gennaio e tampone rapido in farma… - petergomezblog : Covid, il professor Garattini: “Nuove regole? Scelte politiche, non scientifiche. Mi aspettavo più severità. A volt… - lucfontana : #COVID19 l’effetto del vaccino e delle nuove misure del governo: il confronto tra la situazione il 30 dicembre 2020… - MatteoBilli72 : RT @sbonaccini: Le nuove misure in @RegioneER (compreso autotesting per i vaccinati al via dal 17 gennaio e tampone rapido in farmacia per… - salfasanop : Li avevano illusi di poter contare sull'immunità di gregge ottenuta dagli altri, da quelli 'servi'. Le varianti li… -