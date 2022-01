“Addio numero uno” Lutto nel cinema | il grande schermo perde una delle figure migliori

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Punto di riferimento nel panoramatografico americano, è morto ieri 6 gennaio 2022 all’età di ottantadue anni. A dare il triste annuncio è stata la figlia, che ha confermato che il padre è morto per cause assolutamente naturali e si è spento serenamente nella sua casa di Los Angeles. Regista e sceneggiatore di più di venti film, Peter Bogdanovich lo si ricorda per successi come L’ultimo spettacolo, Ma papà ti manda sola? e Paper moon. Oltre ad essere regista si era anche cimentato nella scrittura, in libri che trattano ile la sua storia personale, e come se non bastasse la sua carriera vanta anche un ruolo nella serie tv I Soprano, in cui interpretava il dottor Kupferberg. Peter Bogdanovich era nato a Kingston (New York) il 30 luglio 1939 e il mondo dello spettacolo ha sempre rappresentato uno dei suoi principali interessi. Era ...