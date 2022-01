Addio al Batman di Affleck e Superman di Cavill? Ecco i piani della DC (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nell’universo dei cinecomics, sponda DC, è da tempo che ci si pone l’interrogativo riguardante il futuro di Ben Affleck nei panni di Batman ed Henry Cavill in veste di Superman. Per quanto riguarda ‘il pipistrello di Gotham’ sta crescendo l’attesa per vedere il film con protagonista Robert Pattinson, mentre per quel che concerne l’uomo di acciaio di Krypton, l’attore britannico ha più volte fatto intendere di non voler appendere il mantello al chiodo, come sottolineato, inoltre, a Vanity Fair. Il successo degli Avengers Di recente, è uscito nei cinema l’ultimo film targato Marvel, ‘Spider Man: No Way Home’ che, soltanto in Italia ha superato i 20 milioni. La casa editrice ‘rossa’ sta continuando con il suo universo cominciato nel 2008 con ‘Iron Man’, non ha intenzione di cedere e, anzi, raddoppia inserendo il concetto ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nell’universo dei cinecomics, sponda DC, è da tempo che ci si pone l’interrogativo riguardante il futuro di Bennei panni died Henryin veste di. Per quanto riguarda ‘il pipistrello di Gotham’ sta crescendo l’attesa per vedere il film con protagonista Robert Pattinson, mentre per quel che concerne l’uomo di acciaio di Krypton, l’attore britannico ha più volte fatto intendere di non voler appendere il mantello al chiodo, come sottolineato, inoltre, a Vanity Fair. Il successo degli Avengers Di recente, è uscito nei cinema l’ultimo film targato Marvel, ‘Spider Man: No Way Home’ che, soltanto in Italia ha superato i 20 milioni. La casa editrice ‘rossa’ sta continuando con il suo universo cominciato nel 2008 con ‘Iron Man’, non ha intenzione di cedere e, anzi, raddoppia inserendo il concetto ...

