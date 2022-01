Sassuolo | Berardi | «Un’emozione i 50 gol al Mapei Prestazione ottima»

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Domenico, attaccante del, ha commentato il pari dei neroverdi contro il Genoa: le sue dichiarazioni Domenico, attaccante del, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pari con il Genoa. PARTITA – «Eravamo contati per la gara di oggi ma chi ha giocato ha fatto una grande partita. C’è rammarico per i primi 20 minuti concessi al Genoa, poi per il resto siamo stati perfetti. Dobbiamo lavorare su questo. era dura creare qualcosa, ma ci siamo riusciti. Laè statae mi complimento con gli altri». 50 GOL AL– «Sono contentissimo.raggiungere questo traguardo». SCAMACCA E FRATTESI – «Hanno qualità pazzesche e stanno migliorando ancora. Hanno un grande futuro davanti a ...

Domenico, attaccante del, ha commentato il pari dei neroverdi contro il Genoa: le sue dichiarazioni Domenico, attaccante del, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pari con il Genoa.

Dopo una grande partita del Sassuolo, che ha portato a casa un punto contro il Genoa. Poi continua, parlando di Berardi, autore della rete del pari e di una prestazione autorevole: "E' un giocatore ..."