Rey Fenix: "Tornerò presto, grazie mille a tutti per i messaggi"

Ieri, nella speciale puntata di Dynamite, abbiamo assistito al coronamento di due nuovi campioni di coppia, Jungle Boy e Luchasaurus, che hanno battuto gli oramai ex-campioni, i Lucha Brothers in un match che, purtroppo, ha portato all'infortunio di Rey Fenix che, dopo aver rassicurato tutti dicendo di non aver subito alcuna frattura, ringrazia tutti i fan tramite un post su Instagram.

"Ci tengo a ringraziare ognuno per l'amore, le preghiere ed i bei messaggi che ho ricevuto. Vi ringrazio per esservi preoccupati per me. Mi sento davvero fortunato ad avervi con me. Fan, colleghi, i miei amici e la mia famiglia, grazie a tutti. Amo così tanto questo sport che mi ha cambiato la vita."

