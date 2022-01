Rainbow Six Extraction: confermata l’uscita su Xbox Game Pass (Di giovedì 6 gennaio 2022) La data di uscita di Rainbow Six Extraction si avvicina inesorabile: nel frattempo, Ubisoft ha ufficialmente annunciato sui propri canali ufficiali che il gioco sarà presente al lancio su Xbox Game Pass, insieme ad un’altra novità per quanto riguarda il servizio Ubisoft+ Per chi non fosse rimasto al corrente, Rainbow Six Extraction, la cui data di uscita è prevista per il 20 gennaio, è uno spin-off cooperativo del celebre Rainbow Six Siege, in cui anziché affrontare altri giocatori si dovrà affrontare una forma di vita aliena chiamata Archaean. Ebbene, a ridosso del lancio, vari annunci importanti sono arrivati da Ubisoft: oltre all’arrivo del servizio Ubisoft+ su Xbox a breve, Rainbow Six ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 6 gennaio 2022) La data di uscita diSixsi avvicina inesorabile: nel frattempo, Ubisoft ha ufficialmente annunciato sui propri canali ufficiali che il gioco sarà presente al lancio su, insieme ad un’altra novità per quanto riguarda il servizio Ubisoft+ Per chi non fosse rimasto al corrente,Six, la cui data di uscita è prevista per il 20 gennaio, è uno spin-off cooperativo del celebreSix Siege, in cui anziché affrontare altri giocatori si dovrà affrontare una forma di vita aliena chiamata Archaean. Ebbene, a ridosso del lancio, vari annunci importanti sono arrivati da Ubisoft: oltre all’arrivo del servizio Ubisoft+ sua breve,Six ...

