Oms | Omicron sembra meno grave ma causa ricoveri e uccide

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Benché la variantedel virus Covid - 19 sembri "severa rispetto a Delta, in particolare tra i vaccinati, non significa che debba essere categorizzata come lieve: come le precedenti ...

Ore 16.56 -sembra meno grave ma causa ricoveri e uccide Benché la variantedel virus Covid - 19 sembri "meno severa rispetto a Delta, in particolare tra i vaccinati, non ...... come le precedenti varianti,causa ricoveri e uccide". Lo ha detto a Ginevra il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità () Tedros Adhanom Ghebreyesus, evocando l'...(Reuters) - La variante Omicron del Covid-19 - più infettiva delle precedenti - sembra causare una forma meno grave della malattia rispetto al ceppo Delta dominante a livello globale, ma non dovrebbe ...Benché la variante Omicron del virus Covid-19 sembri "meno severa rispetto a Delta, in particolare tra i vaccinati, non significa che debba essere categorizzata come lieve: come le precedenti varianti ...