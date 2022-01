Nel trailer di Ozark 4 su Netflix una tragedia colpisce i Byrde: il video della prima parte di stagione (Di giovedì 6 gennaio 2022) “Nessuno ha la coscienza pulita”: così si legge nel trailer di Ozark 4 su Netflix, che anticipa l’arrivo della prima parte di stagione, nonché l’ultima per la serie tv. I coniugi Byrde si troveranno a scegliere da che parte stare: la loro lealtà al boss Navarro verrà messa a dura prova. Ne usciranno vivi? In questa stagione, dopo l’uccisione di Helen, Marty e Wendy diventano i preferiti del criminale messicano. Un solo errore potrebbe costare caro. Allo stesso tempo, la coppia deve pensare a un modo per mettere in salvo i propri figli e lasciarsi alle spalle, una volta per tutte, tutti gli affari sporchi di Ozark. Ma lasciarsi alle spalle il passato potrebbe non essere così facile come ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 6 gennaio 2022) “Nessuno ha la coscienza pulita”: così si legge neldi4 su, che anticipa l’arrivodi, nonché l’ultima per la serie tv. I coniugisi troveranno a scegliere da chestare: la loro lealtà al boss Navarro verrà messa a dura prova. Ne usciranno vivi? In questa, dopo l’uccisione di Helen, Marty e Wendy diventano i preferiti del criminale messicano. Un solo errore potrebbe costare caro. Allo stesso tempo, la coppia deve pensare a un modo per mettere in salvo i propri figli e lasciarsi alle spalle, una volta per tutte, tutti gli affari sporchi di. Ma lasciarsi alle spalle il passato potrebbe non essere così facile come ...

