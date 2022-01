Nek compie 50 anni | gli auguri di Massimo Varini

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 6 gennaio 2022) SASSUOLO – Oggi Nek, al secolo Filippo Neviani,50. Il cantautore emiliano, infatti, è nato a Sassuolo il 6 gennaio 1972. Per celebrare questo traguardo ha postato alcune foto sulla sua pagina Facebook, corredandole con due parole: “Mezzo secolo!”. Più loquace il suo storico chitarrista,, che ha scritto sui social quanto segue: “Nek, anzi,a Fil! Oggi sono 50! In alcune di queste foto non ne avevi ancora 20! Per dare una connotazione temporale posso dire che c’è il primo disco d’oro per il brano “Dimmi cos’è”, una foto live del 1997, 1998 a Stoccolma per uno showcase (disco “In due”), 1991 quando suonavamo in trio, ancora 1991 in studio a Castelfranco Emilia, 1992 sul set del videoclip del brano “Amami”; nel 1994 nel mio studio/garage per la ...