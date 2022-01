Live Juventus-Napoli 0-1 | al via il secondo tempo | decide il diagonale di Mertens

(Di giovedì 6 gennaio 2022) A Torino si gioca il big match tra: la squadra di Allegri cerca il successo per scalare la classifica, i partenopei in totale emergenza a causa del Covid-19 a caccia del blitz...

Advertising

juventusfc : Qui Allianz Stadium! Inizia la conferenza stampa del Mister! Live: - JuventusTV : La semifinale di Supercoppa Italiana Femminile è LIVE! ??FORZA #JUVENTUSWOMEN! - SkySport : Ora #JuventusNapoli LIVE, tra gli azzurri in campo anche i tre segnalati ieri dalla Asl #SkySport #SkySerieA… - SarahLeighPaul2 : RT @fcin1908it: LIVE / Juventus-Napoli 1-1: pareggiano i bianconeri, gol di Chiesa - fcin1908it : LIVE / Juventus-Napoli 1-1: pareggiano i bianconeri, gol di Chiesa -

Ultime Notizie dalla rete : Live Juventus

- NAPOLI h. 20.45 SOZZA GIALLATINI - PRETI IV: MARCENARO VAR: IRRATI AVAR: MELI PRIMO TEMPO 23' - Ok il gol del Napoli: check del VAR sulla posizione di Politano, autore dell'assist per ...Zielinski, Rrahmani e Lobotka sono arrivati a Torino con il resto della squadra per la partita in programma questa sera contro la, ma devono stare in isolamento, per decisione dell'Asl ...45' - Concesso un minuto di recupero. 45' - Mertens si incarica della battuta del calcio da fermo. Pallone che termina a lato. 44' - Ripartenza fulminea del Napoli Insigne che accelera, sterza sul des ...21:31 - FINISCE IL PRIMO TEMPO! 45' - Ci sarà 1 minuto di recupero. 45' - Punizione di Mertens dal limite, la palla finisce alta. 44' - Ammonito ...