Le strategie per il Quirinale, Pd e Cinquestelle sui carboni ardenti: «Rischiamo grosso» (Di giovedì 6 gennaio 2022) Grandi strategie per il Colle. Un senatore esperto del gruppo Misto si mostra preoccupato: «Non esiste né una regia occulta, né una in chiaro. Si rischia di andare alla cieca nelle prime votazioni. Tutto può succedere. Ci sono almeno quattro scenari aperti». I conflitti interni al Partito democratico e alla sinistra rischiano di ostacolare il percorso di Mario Draghi verso il Colle. Il caos è tale da rendere difficile qualunque previsione sulla linea per il Quirinale del partito guidato da Enrico Letta. Le strategie per il Quirinale Le carte sono coperte, ma non bisogna ignorare i segnali. Come quelli che arrivano dal mondo ex grillino e che covano sotto la cenere nei caotici gruppi parlamentari del M5S. Arrivano mezze aperture da chi meno te l'aspetteresti. Due dei tanti ex Cinquestelle iscritti al ...

