Lazio-Empoli 3-3, Milinkovic salva Sarri (Di giovedì 6 gennaio 2022) La Lazio non va oltre il 3-3 allo stadio Olimpico di Roma contro l’Empoli. A salvare la formazione di Sarri, ex di turno, è stata la rete in pieno recupero da parte di Milinkovic-Savic. Con questo pareggio i biancocelesti salgono a 32 punti mentre la formazione di Andreazzoli a 28. Toscani in vantaggio al 6? su calcio di rigore trasformato da Bajrami, raddoppio due minuti dopo all’8? con Zurkowski. La Lazio reagisce e al 14? accorcia le distanze con Immobile. La continua pressione dei biancocelesti porta al pari al 66? con Milinkovic-Savic. Nuovo vantaggio dell’Empoli al 75? con Di Francesco e pareggio finale al 93? di testa ancora di Milinkovic-Savic dopo che era stata annullata una rete alla Lazio per un fallo di ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 6 gennaio 2022) Lanon va oltre il 3-3 allo stadio Olimpico di Roma contro l’. Are la formazione di, ex di turno, è stata la rete in pieno recupero da parte di-Savic. Con questo pareggio i biancocelesti salgono a 32 punti mentre la formazione di Andreazzoli a 28. Toscani in vantaggio al 6? su calcio di rigore trasformato da Bajrami, raddoppio due minuti dopo all’8? con Zurkowski. Lareagisce e al 14? accorcia le distanze con Immobile. La continua pressione dei biancocelesti porta al pari al 66? con-Savic. Nuovo vantaggio dell’al 75? con Di Francesco e pareggio finale al 93? di testa ancora di-Savic dopo che era stata annullata una rete allaper un fallo di ...

Advertising

DAZN_IT : La situazione per la 20ª di #SerieATIM Bologna-Inter ? Samp-Cagliari ? Spezia-Verona ? Lazio-Empoli ? Sassuolo-Gen… - SquawkaNews : 06’: ?? Lazio 0-1 Empoli 08’: ?? Lazio 0-2 Empoli A nightmare start to 2022 for Maurizio Sarri‘s side. ?? - Sporf : ? 6’ Lazio 0-1 Empoli ? 9’ Lazio 0-2 Empoli ? 14’ Lazio 1-2 Empoli ? 66’ Lazio 2-2 Empoli ? 75’ Lazio 2-3 Empoli ?… - LIGIFootball : #SerieA FT: Lazio 3-3 Empoli Sampdoria 1-2 Cagliari Sassuolo 1-1 Genoa Spezia 1-2 Hellas Verona - teamogabicam : 06/01/2022 - Lazio 3x3 Empoli -