La società sudcoreana LG integrerà la funzione NFT nei televisori top di gamma

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Gli investitori hanno sollevato domande ed espresso preoccupazioni sulla fattibilità di condurre operazioni NFT suiUn giorno dopo che Samsung ha rivelato l'intenzione di introdurre una nuova funzionalità NFT nella sua linea principale diquest'anno, anche LG ha annunciato un'impresa simile. Ladi elettronica con sede in Corea del Sud ha tenuto una conferenza stampa nella quale il capo della divisione aziendale per l'intrattenimento domestico Park Hyung-se ha affermato che LG "sicuramente" intende introdurre la funzionalità NFT nei suoi. Inoltre, ha affermato che i recentia diodi organici a emissione di luce dell'azienda sono ottimizzati per la visualizzazione di opere d'arte. La decisione dell'avventurarsi in NFT è solo una continuazione di ciò che ...