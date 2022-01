Insigne vola in MLS: firma con il Toronto Fc (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, ha raggiunto l’accordo con il Toronto Fc. La firma del contratto che lo legherà al club canadese è avvenuta il 4 Gennaio in un hotel di Roma. Il 24 azzurro resterà a Napoli fino alla fine della stagione in corso per poi trasferirsi in MLS. Insigne al Toronto: i dettagli dell’accordo Lorenzo Insigne sbarca in MLS siglando l’accordo con il Toronto Fc, ex squadra del connazionale Sebastian Giovinco. Contratto quadriennale con opzione per il quinto da 7,5 milioni di euro a stagione, più bonus e benefit. Cifre che soddisfano le richieste dell’ormai ex capitano azzurro che lascerà a parametro zero il Napoli. A fine stagione dirà addio all’Italia, all’Europa, al sogno Champions e alla Serie A. Le ragioni dell’addio di ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il capitano del Napoli, Lorenzo, ha raggiunto l’accordo con ilFc. Ladel contratto che lo legherà al club canadese è avvenuta il 4 Gennaio in un hotel di Roma. Il 24 azzurro resterà a Napoli fino alla fine della stagione in corso per poi trasferirsi in MLS.al: i dettagli dell’accordo Lorenzosbarca in MLS siglando l’accordo con ilFc, ex squadra del connazionale Sebastian Giovinco. Contratto quadriennale con opzione per il quinto da 7,5 milioni di euro a stagione, più bonus e benefit. Cifre che soddisfano le richieste dell’ormai ex capitano azzurro che lascerà a parametro zero il Napoli. A fine stagione dirà addio all’Italia, all’Europa, al sogno Champions e alla Serie A. Le ragioni dell’addio di ...

Advertising

11contro11 : Insigne vola in MLS: firma con il #Toronto Fc #Napoli #Calciomercato #Estero #11contro11 - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Insigne firma col Toronto e vola in Mls. Il capitano del Napoli giocherà nel massimo campionato statu… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Insigne firma col Toronto e vola in Mls. Il capitano del Napoli giocherà nel massimo campionato… - Profilo3Marco : RT @tutticonvocati: [??ON AIR] 14:05 @Radio24_news ??Riparte la #SerieAsl ??#Insigne vola a #Toronto ??Il caso #Djokovic ??#basket: oggi big… - infoitsport : Insigne firma col Toronto e vola in Mls -