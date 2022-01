Goldman Sachs, Bitcoin può raggiungere i 100.000 dollari entro i 2026 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Goldman Sachs, una delle banche di investimento più importanti del mondo, ha previsto un rialzo del Bitcoin fino a 100.000 dollari nel medio termine, sottolineando come la nota divisa digitale sia una diretta concorrente dell’oro. L’istituto statunitense ha infatti dichiarato di ritenere che Bitcoin continuerà ad accumulare quote di mercato ai danni dell’oro, in virtù di una crescente adozione delle risorse digitali da parte degli investitori, e precisando come la propria stima sul market cap di BTC corretta per il flottante sia di poco inferiore a 700 miliardi di dollari, che è pari a circa il 20% del mercato “store of value” che secondo la banca è costituito da Bitcoin e monete. Quindi, l’istituto di credito ha ipotizzato che la quota del Bitcoin ... Leggi su cityroma (Di giovedì 6 gennaio 2022), una delle banche di investimento più importanti del mondo, ha previsto un rialzo delfino a 100.000nel medio termine, sottolineando come la nota divisa digitale sia una diretta concorrente dell’oro. L’istituto statunitense ha infatti dichiarato di ritenere checontinuerà ad accumulare quote di mercato ai danni dell’oro, in virtù di una crescente adozione delle risorse digitali da parte degli investitori, e precisando come la propria stima sul market cap di BTC corretta per il flottante sia di poco inferiore a 700 miliardi di, che è pari a circa il 20% del mercato “store of value” che secondo la banca è costituito dae monete. Quindi, l’istituto di credito ha ipotizzato che la quota del...

