Ferrari | il 2022 potrebbe aprire o chiudere un ciclo

Per la Ferrari il 2022 deve rappresentare l'anno della rinascita della scuderia italiana. Tuttavia, un fallimento potrebbe aprire nuovi scenari per il team del Cavallino. Dopo una stagione conclusa al terzo posto nel campionato costruttori, la Ferrari si appresta ad iniziare il nuovo campionato di Formula Uno. Il tanto atteso 2022 è finalmente giunto e la speranza dei tifosi cresce sempre più. Come spesso dichiarato dal team principal Mattia Binotto, la stagione 2022 dovrebbe presentare la rinascita del Cavallino, assente da due stagioni dalla lotta per il titolo piloti e costruttori. Il nuovo motore è in lavorazione da ormai due anni.

