Djokovic no vax salta gli Australian Open. Il governo lo caccia dopo 7 ore in aeroporto: senza precedenti (Di giovedì 6 gennaio 2022) Alzi la mano chi ha mai sentito parlare di tal Mehran Karimi Nasseri. Nessuno. È, in realtà, indirettamente, un personaggio famoso. Forse non tanto quando Novak Djokovic, uno degli sportivi più vincenti della storia, ma di certo ne ha anticipato le gesta. Nasseri è il rifugiato iraniano che nel 1988 si vide rifiutare il visto d'ingresso nel Regno Unito dopo aver perso il passaporto. E in attesa di chiarimenti rimase bloccato nell'aeroporto di Parigi dove faceva scalo. Ci restò per 18 anni. Steven Spielberg lo usò come fonte d'ispirazione del suo film "The Terminal" con protagonista Tom Hanks. Ma a prestare il volto a Nasseri sarebbe potuto essere anche Djokovic, costretto a trascorrere di fatto la notte nell'aeroporto di Melbourne. Una situazione grottesca per il serbo, noto no-vax, che ha scatenato un ...

