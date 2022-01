Diretta Juventus - Napoli, le formazioni ufficiali: Rrahmani, Lobotka e Zielinski in campo nonostante la quarantena (Di giovedì 6 gennaio 2022) A Torino si gioca il big match tra e : la squadra di Allegri cerca il successo per scalare la classifica, i partenopei in totale emergenza a causa del Covid - 19 a caccia del blitz esterno per non ... Leggi su leggo (Di giovedì 6 gennaio 2022) A Torino si gioca il big match tra e : la squadra di Allegri cerca il successo per scalare la classifica, i partenopei in totale emergenza a causa del Covid - 19 a caccia del blitz esterno per non ...

Advertising

repubblica : Serie A: al Meazza il Milan batte la Roma 3-1, i giallorossi finiscono la partita in 9. Ora Juventus-Napoli - sscnapoli : ??? #JuveNapoli sarà diretta dall’arbitro Sozza di Seregno. ?? #ForzaNapoliSempre - Mediagol : LIVE Serie A 06/01/2022, Juventus-Napoli: segui la diretta del match - glbskripkbcgm : RT @glbskripkbcgm: JUVENTUS vs NAPOLI - SERIE A 20° GIORNATA - DIRETTA SoccerWay - Radio Cronaca Dazn. No Video LIVE LINK ?? - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Serie A: al Meazza il Milan batte la Roma 3-1, i giallorossi finiscono la partita in 9. Ora Juventus-Napoli -