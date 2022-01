Daniel Radcliffe, non solo attore: questo ‘retroscena’ lo conoscono in pochi (Di giovedì 6 gennaio 2022) Non tutti conoscono questo retroscena che riguarda Daniel Radcliffe: non è solo un attore, da non credere. Daniel Radcliffe è la star della saga di Harry Potter. Lui ha interpretato il protagonista, dal primo capitolo fino all’ultimo. La scrittrice Joanna Rowling ha scritto un vero e proprio capolavoro, poi trasportato al cinema. Il protagonista è L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito soloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 6 gennaio 2022) Non tuttiretroscena che riguarda: non èun, da non credere.è la star della saga di Harry Potter. Lui ha interpretato il protagonista, dal primo capitolo fino all’ultimo. La scrittrice Joanna Rowling ha scritto un vero e proprio capolavoro, poi trasportato al cinema. Il protagonista è L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sitoGossip.it.

Advertising

lavocedifede : daniel radcliffe l'unico e solo che poteva essere castato per harry potter, come avremmo fatto senza di lui?? #HarryPotter - bad4tlove_ : C'è una persona che amo più di Daniel Radcliffe ed è fetus Daniel Radcliffe - _diana87 : RT @_amantedelcine_: Io non ci posso pensare a quanto era minuscolo Daniel Radcliffe in questo film, mi fa una tenerezza assurda vederlo qu… - _amantedelcine_ : Io non ci posso pensare a quanto era minuscolo Daniel Radcliffe in questo film, mi fa una tenerezza assurda vederlo… - blvkburry : Daniel Radcliffe a 11 anni avevi già i baffi fammi capire -