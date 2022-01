Dalemiani ce n’è? L’ininfluente rientro degli ex nel Pd

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 6 gennaio 2022) E così, itornano a casa, pare. O forse no, visto che anche a Roma l’annuncio di Massimo D’Alema non è che abbia sortito enormi effetti. Ma vista invece da Milano l’idea di un Articolo 1 riassorbito dal Partito democratico non sposta di un millimetro né gli assetti politici interni al Pd né gli assetti interni al centrosinistra. Perché in prospettiva milanese isiano perfettamente irrilevanti, salvo rari casi. Il primo motivo dell’irrilevanza è la forza dei dem sotto la Madonnina. Nelle ultime tre elezioni amministrative il partito che fu di Renzi, e poi di Gentiloni, e poi di Zingaretti, e ora di Letta, ha avuto percentuali di molto superiori alla media nazionale. Il gruppo dirigente è compatto, sebbene separato tradizionalmente tra riformisti e massimalisti. Una separazione che è ormai presente da decenni, da quando – ricordano ...