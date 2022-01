Covid, multa da 100 euro una tantum a tutti gli over 50 non vaccinati (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il decreto che introduce l ’obbligo di vaccino per gli over 50 prevede, per tutti coloro (lavoratori e non) che non saranno in regola con l’obbligo vaccinale a partire dal primo febbraio 2022 , una... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il decreto che introduce l ’obbligo di vaccino per gli50 prevede, percoloro (lavoratori e non) che non saranno in regola con l’obbligo vaccinale a partire dal primo febbraio 2022 , una...

FrignanoNews : Frignano: Blitz dei finanzieri a Villa Andrea durante la promessa di matrimonio, violano le norme anti-covid, 10 mi… - lametabasta : RT @VogliaZebra_net: @1V4vendetta @dottorbarbieri 2034: guarda amore è arrivata da pagare la multa per quella roba del covid di 12 anni fa. - infoitinterno : Covid, multa da 100 euro una tantum a tutti gli over 50 non vaccinati - VogliaZebra_net : @1V4vendetta @dottorbarbieri 2034: guarda amore è arrivata da pagare la multa per quella roba del covid di 12 anni fa. - MarcoDiMaro : @sechesi Ma lì però si è schierato un positivo. Qua sono negativi. La giustizia sportiva non credo possa fare null… -