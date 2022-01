Cori razzisti nei confronti di Ibrahimovic | la reazione di Mourinho!

(Di giovedì 6 gennaio 2022)neidi Zlatansono piovuti dagli spalti di San Siro da parte dei sostenitori della Roma. Durante la prima giornata di ritorno di questa Serie A mentre in campo si sfidavano Roma e Milan,beceri sono stati riservati all’attaccante dei rossoneri.-Milan Un brutto episodio che, Josè Mourinho, tecnico dei romanisti, con un ampio gesto ha chiesto ai suoi tifosi di interrompere immediatamente. A riportarlo, in telecronaca, i giornalisti di Dazn, emittente che detiene i diritti del match.

Advertising

AntoVitiello : Tornando alla cronaca di #MilanRoma: da segnalare il lancio di petardi da parte dei tifosi della Roma verso il seco… - GoalItalia : Il gesto di Mourinho in #MilanRoma: cori razzisti contro Ibrahimovic, lui chiede subito di interromperli ?? - pietroraffa : Cose belle di #MilanRoma: - il ritorno supersonico di Rafa Leao - gli interventi magistrali di Mike Maignan - Mour… - ballallalunana : Che merda i cori razzisti #JuveNapoli - MarcoM267 : RT @AntoVitiello: Tornando alla cronaca di #MilanRoma: da segnalare il lancio di petardi da parte dei tifosi della Roma verso il secondo an… -

Ultime Notizie dalla rete : Cori razzisti

Ammonito Cristante 82': Roma che guadagna un calcio d'angolo da un tiro improbabile di Cristante, il settore degli ospiti inneggia a81': Lancio lungo di Gabbia per Ibrahimovic che di ...Nel finaleverso Ibrahimovic (ed è stato Mourinho stesso a chiedere ai tifosi di fermarsi, riuscendoci) e un rigore chiesto per un contatto proprio tra lo svedese e Ibanez non concesso ...Sport - All'appello degli attaccanti di Pioli manca solo Ibra (per lui cori razzisti dai tifosi capitolini), che nel finale sbaglia un rigore. Illusorio il gol di Abraham, i giallorossi chiudono in ...José Mourinho si è reso protagonista di un grande gesto in Milan-Roma: ha chiesto ai tifosi ospiti di smetterla di insultare Ibrahimovic ...