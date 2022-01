Advertising

edisonpaviles1 : RT @MediasetTgcom24: Cisgiordania, palestinese ucciso da esercito Israele #Cisgiordania - UnioneSarda : #Cisgiordania - Palestinese ucciso dall’esercito israeliano durante un blitz - MediasetTgcom24 : Cisgiordania, palestinese ucciso da esercito Israele #Cisgiordania - agatamicia : Coloni coloniali israeliani dell'insediamento illegale di Alei Zahav hanno sradicato oltre 50 alberelli di olivo da… - mau_or_ : I familiari di Abu Hawash chiedono invece il suo trasferimento immediato in un ospedale palestinese in Cisgiordania… -

Ultime Notizie dalla rete : Cisgiordania palestinese

La Stampa

Unè stato ucciso dall'esercito israeliano nel nordoccupata, secondo fonti mediche e di sicurezza palestinesi. Bakir Hashash, 21 anni, è stato colpito alla testa mentre l'...Dopo l'occupazione israeliana dellanel 1967 " ha ricordato in occasione del 17 aprile ... 440 bambini (di cui 98 sotto i 16 anni), 68 donne, 6 membri del Consiglio Nazionale(...Un palestinese è stato ucciso dall'esercito israeliano nel nord Cisgiordania occupata, secondo fonti mediche e di sicurezza palestinesi. Bakir Hashash, 21 anni, è stato colpito alla testa mentre l'ese ...Il parlamento approva una legge di iniziativa governativa per consentire l'allaccio alla luce ai villaggi arabi non riconosciuti, seppur esistano da prima del 1948 ...