Chi vuole Draghi al Colle lo fa per avere elezioni anticipate, dice Matteo Renzi (Di giovedì 6 gennaio 2022) A Mario Draghi va data «la massima agibilità politica», sia che rimanga a Palazzo Chigi sia che vada al Quirinale. Lo sostiene il leader di Italia Viva Matteo Renzi, intervistato dal Corriere della Sera. E ricorda che in entrambi i casi «serve una iniziativa politica» seria, non tweet a caso. Il problema, ricorda, è che chi vuole Draghi al Colle, in realtà, «vuole le elezioni». Lo aveva detto Maria Elena Boschi, lo ripete Renzi, che fa l’elenco «Meloni ha bisogno delle elezioni perché ha iniziato il calo nei sondaggi. La crisi di Conte è conclamata e Di Maio aspetta solo le amministrative di primavera per fargli le scarpe. Quanto a Letta, se non si vota deve fare il congresso e vincere le primarie esercizio nel quale ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 6 gennaio 2022) A Mariova data «la massima agibilità politica», sia che rimanga a Palazzo Chigi sia che vada al Quirinale. Lo sostiene il leader di Italia Viva, intervistato dal Corriere della Sera. E ricorda che in entrambi i casi «serve una iniziativa politica» seria, non tweet a caso. Il problema, ricorda, è che chial, in realtà, «le». Lo aveva detto Maria Elena Boschi, lo ripete, che fa l’elenco «Meloni ha bisogno delleperché ha iniziato il calo nei sondaggi. La crisi di Conte è conclamata e Di Maio aspetta solo le amministrative di primavera per fargli le scarpe. Quanto a Letta, se non si vota deve fare il congresso e vincere le primarie esercizio nel quale ...

