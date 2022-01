Verso Bologna-Inter | 23 i convocati da Inzaghi | l’elenco completo

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ida Simoneper, match della ventesima giornata della Serie A Domani l’affronterà ilallo stadio ‘Renato Dall’Ara’ nella prima giornata del girone di ritorno della Serie A 2021/2022. In vista della trasferta emiliana, Simoneha diramatodei, composto da 23 giocatori. Oltre a Dzeko, Satriano e Cordaz positivi al Coronavirus, assente anche Calhanoglu per squalifica. PORTIERI: 1 Handanovic, 97 Radu, 40 Rovida DIFENSORI: 6 De Vrij, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 32 Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 37 Skriniar, 95 Bastoni CENTROCAMPISTI: 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 8 Vecino, 12 Sensi, 14 Perisic, 22 Vidal, 23 Barella, 77 Brozovic ATTACCANTI: 7 Sanchez, ...

Si vauno stop dell'attività agonistica". La partita delcon l'Inter alle 12.30 di giovedì 6 è dunque in bilico, come altre quattro ...di Claudio Franceschini) DIRETTA/ Sassuolo(risultato finale 0 - 3): la chiude Santander! ... squadra indebolita dal grande esito " propriole bianconere " e che non si sarebbe iscritta ...“Difficile che si giochi. Si va verso uno stop dell’attività agonistica”. Queste le parole di Paolo Bordon, direttore dell’Ausl di Bologna, alla vigilia della sfida tra i felsinei e l’Inter, valida pe ...Il 102-99 finale per gli uomini di Messina finisce quasi in secondo piano dopo 45 minuti al cardiopalma, in diretta tv nazionale, che spengono ...