Advertising

fisco24_info : Samsung al Ces 2022 svela dettagli Gaming Hub: La nuova piattaforma sarà disponibile a livello globale nel corso di… - telodogratis : Samsung al CES 2022: tutte le novità (con un occhio verso il Pianeta) - gigibeltrame : Samsung al CES 2022: tutte le novità (con un occhio verso il Pianeta) #digilosofia - CeotechI : RT @CeotechI: Samsung Gaming Hub la piattaforma unificata del gaming - #CES #CES2022 #GameNews #GameStreaming #Gamer #Gaming #GamingHub #Li… - CeotechI : RT @CeotechI: Samsung CES 2022: tutte le novità del brand - #Bespoke #CarbonTrust #CES #CES2022 #EcoPackaging #Innovazione #OdysseyArk #Pro… -

Ultime Notizie dalla rete : Samsung Ces

Samsung Newsroom Italy

Nel corso delha svelato i dettagli iniziali in materia di tecnologia e giochi che saranno offerti attraverso ilGaming Hub: Accesso a un'ampia gamma di titoli. Partecipazione ...Lo scorso anno, durante ilaveva presentato un telecomando per televisori che si ricaricava con l'energia solare, e l'aveva battezzato SolarCell Remote .Samsung Home Hub è questo il nome del nuovo prodotto Samsung presentato al CES 2022. Si tratta di un display che punta a controllare tutti i dispositivi connessi della casa come un vero hub di control ...Puntuale, anche DELL ha sparato le sue cartucce nelle prime battute del CES 2022, prospettando, in alcuni casi in modo più completo che altro, le sue prossime novità hardware in tema di monitor e port ...