Salvini | il leader che non c’era

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tutti parlano di Quirinale, o almeno ci provano. E allora Enrico Letta riunisce il Pd il 13 gennaio, mentre Silvio Berlusconi fa shopping nei ranghi in saldo del M5s (“ho cinquanta voti dei loro”) e Giorgia Meloni si guarda intorno preoccupata da un gioco che a destra langue ma non è lei a dover gestire. Insomma si fanno tentativi, dentro e fuori dal Parlamento, pur nel disordine satollo d’inizio anno, pur nel caos sgrammaticato della Seconda moribonda Repubblica. Praticamente tutti provano a darsi da fare, con quello che hanno, come possono, tanto più si avvicina il 24 gennaio, data della prima convocazione del Parlamento in seduta comune. Tutti, dunque, tranne lui: Matteo. Sospeso tra effusioni appassionate (nella nuvola social) e una stanchezza ottusa (nella realtà politica). Padrone del più cospicuo pacchetto di voti presidenziali, incaricato da un ...