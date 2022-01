Roma, possibile scambio con l’Inter: la situazione! (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La dirigenza giallorossa, dopo aver chiuso nelle scorse ore per l’esterno inglese Maitland-Niles, sembrerebbe intenzionata a modificare qualcosa anche a centrocampo. Mourinho non è contento degli uomini a disposizione in quella zona di campo e preferirebbe che la società intervenisse in questa sessione. Villar Vecino RomaInfatti, secondo quanto riferito da Sky Sport, la Roma starebbe intavolando una trattativa con l’Inter per Vecino. Pinto avrebbe intenzione di prelevare il centrocampista uruguaiano dando ai nerazzurri Villar, che Inzaghi stima parecchio. Lo spagnolo, pero’, è cercato con insistenza da Elche e Celta Vigo in Spagna. LEGGI ANCHE: Tegola Mihajlovic: 4 calciatori positivi nel Bologna Leggi su rompipallone (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La dirigenza giallorossa, dopo aver chiuso nelle scorse ore per l’esterno inglese Maitland-Niles, sembrerebbe intenzionata a modificare qualcosa anche a centrocampo. Mourinho non è contento degli uomini a disposizione in quella zona di campo e preferirebbe che la società intervenisse in questa sessione. Villar VecinoInfatti, secondo quanto riferito da Sky Sport, lastarebbe intavolando una trattativa conper Vecino. Pinto avrebbe intenzione di prelevare il centrocampista uruguaiano dando ai nerazzurri Villar, che Inzaghi stima parecchio. Lo spagnolo, pero’, è cercato con insistenza da Elche e Celta Vigo in Spagna. LEGGI ANCHE: Tegola Mihajlovic: 4 calciatori positivi nel Bologna

Ultime Notizie dalla rete : Roma possibile Previsioni. A gennaio 458mila contratti programmati Nuove posizioni aperte nella start up Futura , che ha la sua sede a Roma. In un solo anno, ha ... È possibile candidarsi a questo link: https://form.typeform.com/to/y68AsBuw?typeform - source=www.

Macron allo sbaraglio: "Voglio far arrabbiare i non vaccinati, è la mia strategia" Roma, 5 gen " A cosa pensa Emmanuel Macron quando non espone la bandiera Ue sotto l'Arco di Trionfo ?... 'Sui non vaccinati facciamo pressione limitando loro , per quanto possibile, l'accesso alle ...

Meteo Roma: qualche possibile rovescio fino a giovedì, bel tempo venerdì 3bmeteo Previsioni. A gennaio 458mila contratti programmati Prosegue la ripresa dell'industria, frena il turismo. Cresce il divario tra domanda e offerta: introvabili informatici e artigiani del legno. Migliaia di assunzioni nel privato e nel pubblico ...

Al Ces 2022 Samsung presenta lo smartphone Galaxy S21 Fe 5G Roma, 5 gen. (Adnkronos) - Samsung Electronics ha dato il benvenuto a Galaxy S21 Fe 5G. Galaxy S21 FE 5G è uno smartphone che offre le funzionalità premium di Galaxy S21 preferite dai fan in un pacche ...

